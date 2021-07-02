حوادث
مختل ينهي حياة أربعيني بالشماعية
لقي شخص في الأربعينات من عمره بالشماعية، خلال منتصف الأسبوع الجاري، حتفه، إثر تلقيه ضربات بواسطة حجارة، من قبل جانح يرجح أنه يعاني خللا عقليا. وأفادت مصادر “الصباح”، أن الضحية تعرض لضربات قاتلة بواسطة حجارة بالقرب من منزله، إذ هوى عليه الجانح بحجارة على الرأس سقط إثرها الضحية على الأرضأكمل القراءة »
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