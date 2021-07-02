الصباح الفني
قالوا
الأعرج تقاسم الأديب الجزائري واسيني الأعرج مع متتبعي صفحته على فيسبوك مقولة له جاء فيها “على الكتابة أولا أن تمنحنا فرصة للحلم، وإلا فلن تكون إلا مجموعة من الكلمات التي لا شأن لها”. الوافي كتبت الممثلة نجاة الوافي على “إنستغرام”: “لا تجعل البشر مرآة لأخلاقك، تسيء إن أساؤوا وتحسن إنأكمل القراءة »
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