الرياضة
الحيمر: السوالم أكبر من الإقليم
قال إنه لن يتخلى عن جل اللاعبين ويسعى للظهور بمستوى جيد في القسم الأول قال رضوان الحيمر، مدرب شباب السوالم، الصاعد حديثا إلى بطولة القسم الأول، إن الفريق بات أكبر من الإقليم، منتقدا تأخر الأشغال بملعب السوالم. وأضاف الحيمر في حوار مع «الصباح»، أنه لن يتخلى عن جل اللاعبين الذينأكمل القراءة »
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