الرياضة
“فوتصال” المحمدية على أبواب إنجاز تاريخي
يخوض نهائي كأس العرش بعد تتويجه بالبطولة في أول موسم له يبحث شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة عن ازدواجية تاريخيه في أول موسم له بعد تأسيسه، عندما يواجه صقر أكادير، اليوم (الجمعة)، في نهائي كأس العرش في القاعة المغطاة «الحزام» في العيون، انطلاقا من السابعة. وتأهل شباب المحمدية إلىأكمل القراءة »
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