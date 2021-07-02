حوادث
إدانة سارقي منازل بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حدثين يقل عمرهما عن 18 سنة، وحكمت على الأول بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، بجناية السرقة الموصوفة. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقالأكمل القراءة »
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