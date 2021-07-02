وطنية
موليم يخلط أوراق الاستقلال بآسفي
بعثر رجل الأعمال عبد المجيد موليم، أوراق حزب الاستقلال بآسفي، بعدما قرر، في اللحظات الأخيرة، الترشح للانتخابات المقبلة، بعد اجتماع عقده مع نزار بركة، الأمين العام لـ «الميزان». وأفادت مصادر «الصباح» أن مسؤولي الاستقلال كانوا يفاوضون العديد من رؤساء الجماعات من أجل الالتحاق بالحزب، مقابل تزكية أحدهم وكيل لائحة الجهة،أكمل القراءة »
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