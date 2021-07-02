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الرياضة

إدارية البيضاء تنظر في ملف الجيدو

منذ 3 دقائق
تنظر المحكمة الإدارية بالبيضاء، اليوم (الجمعة)، في الملف الاستعجالي الذي تقدم به هشام العصودي، رئيس عصبة مراكش آسفي للجيدو، ضد شفيق الكتاني، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، بعد أن طعن في لائحة ترشحه للجمع العام، المقرر عقده، بعد غد (الأحد). ودعا العصودي إلى إسقاط لائحة منافسه الكتاني، بالنظر إلى الاختلالاتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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