الرياضة
إدارية البيضاء تنظر في ملف الجيدو
تنظر المحكمة الإدارية بالبيضاء، اليوم (الجمعة)، في الملف الاستعجالي الذي تقدم به هشام العصودي، رئيس عصبة مراكش آسفي للجيدو، ضد شفيق الكتاني، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، بعد أن طعن في لائحة ترشحه للجمع العام، المقرر عقده، بعد غد (الأحد). ودعا العصودي إلى إسقاط لائحة منافسه الكتاني، بالنظر إلى الاختلالاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا