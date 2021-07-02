الصباح الفني
الدوزي في حفل ببروكسيل
سيحيي الفنان عبد الحفيظ الدوزي، يوم عاشر يوليوز الجاري، حفلا فنيا ببروكسيل لفائدة الجالية المغربية والعربية المقيمة بالمهجر، والذي دعا جمهوره إلى حضور فعالياته عبر الترويج له من خلال حسابه الرسمي على “إنستغرام”. ونشر الدوزي ملصقا ترويجيا للحفل، الذي حدد فيه مكان تنظيمه وتوقيته، ليضرب موعدا لمعجبيه من أجل الاستمتاعأكمل القراءة »
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