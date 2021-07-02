الأولى
تحت الدف
لماذا سكت “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة عن وصفه بـ “اللص” من قبل قيادي بارز في حزب منافس، ومقرب من وزير يتقن فن “الرقص”؟ الاتهام باللصوصية، وبصوت مسموع، حصل داخل اجتماع رسمي، وبحضور الرجل الثاني في عمالة الإقليم، ورغم ذلك، لم يحرك المتهم ساكنا، ولم يتم الرد على الاتهام، ولو بكلمةأكمل القراءة »
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