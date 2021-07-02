أســــــرة
تلاميذ “ديكارت” ينفتحون على الأمازيغية
شراكة بين “إركام” وثانوية البعثة الفرنسية بالرباط لتدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين في وقت يتراجع فيه تعليم اللغة الأمازيغية، في المدارس العمومية والخاصة، انفتحت ثانوية البعثة الفرنسية بالرباط “ديكارت”، على هذا الإرث اللغوي والثقافي، وعيا من مسؤولي البعثة الفرنسية بمستقبل هذه اللغة، وهو ما تجسد في توقيع اتفاقية شراكة، بين الثانويةأكمل القراءة »
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