حوادث
أمن فاس يعتقل مروجي خمور
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أول أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، مروجين للمشروبات الكحولية بدون رخصة، أحدهما له سوابق متعددة في المجال، بعد اعتقالهما في إطار جهود تجفيف منابع تجارة كل الممنوعات. ويتعلق الأمر بذي سوابق عمره 46 سنة، أوقفته فرقة محاربة العصابات بناء علىأكمل القراءة »
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