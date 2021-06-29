أســــــرة
اكتئاب ما بعد الوضع… اضطرابات في المزاج
عدم اختفائها بعد أيام قليلة يحتاج إلى تدخل طبي تعاني المرأة ما بعد الولادة مجموعة من الاضطرابات المزاجية، التي تؤدي إلى الشعور بالحزن والاكتئاب، والتي قد تستمر لبضعة أيام في بعض الحالات، ثم تختفي، بينما في حالات أخرى يتعلق الأمر بمواجهة حالة نفسية حادة تحتاج إلى تدخل طبي. في الورقةأكمل القراءة »
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