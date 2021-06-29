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أستاذ ضمن شبكة لتزوير الفواتير
مراجعات ضريبية فضحت إثقال شركات بالملايين دون علم مديريها تنظر المحكمة الابتدائية بوجدة، الأسبوع المقبل في ملف للنصب والاحتيال عن طريق تزوير فواتير وتكبيد مجموعة من الشركات آثارها الضريبية، دون علم مالكيها، يتهم فيه ثلاثة مشكوك في أمرهم ضمنهم أستاذ. وأفادت مصادر متطابقة أن المحكمة حددت جلسة خامس يوليوز المقبل،أكمل القراءة »
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