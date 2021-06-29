أســــــرة
كيفية الوقاية منه
تؤكد الدكتورة عصماء بومديان، طبيبة ومعالجة نفسية على أهمية اتباع عدة نصائح، من أجل الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة، والتي تكون عبر عدة مراحل. وتكون المرحلة الأولى قبل الزواج، إذ لابد من تنشئة الفتاة في جو عائلي يسوده الاهتمام بهيكلة وبناء الأسرة والاهتمام بالأطفال عموما والرضع خصوصا، وكذلك تنشئةأكمل القراءة »
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