حوادث
السراح لطبيب وزوجته بأكادير
توبعا بتهم السرقة وانتحال صفة وخيانة الأمانة قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بعد خمس سنوات من التحقيق، بمتابعة طبيب بأكادير وزوجته في حالة سراح، بجنح السرقة وخيانة الأمانة وانتحال صفة والنصب والمشاركة في ذلك، وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بأكادير لمحاكمتهما، كما أمر بإرجاع الضمانة لفائدة المطالبين بالحق المدني. وجاءتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا