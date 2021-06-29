الصباح الفني
جسوس: الإنتاج أكبر عائق
هل تخطط للعودة إلى جمهورك بعمل جديد؟ أحضر لعمل جديد، فبعدما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا، فكرت في التحضير لأغنية شبابية، اخترت ألا تكون طربية، باعتبار أن أذن المستمع تتغير، مع مرور الوقت، وأيضا من أجل تقديم أعمال مختلفة عما قدمته سابقا. تعتبر من الأسماء قليلة الظهور في الساحةأكمل القراءة »
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