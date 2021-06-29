الرياضة
السريع يفتقد مفضل والروحي
يواصل المهدي مفضل ومحمد الروحي، غيابهما عن سريع وادي زم، الذي يواجه المغرب الفاسي، اليوم (الثلاثاء)، بملعب الحسن الثاني بفاس، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ويغيب الروحي عن السريع، للمباراة الثالثة على التوالي، بعد إصابته في ودية الجيش الملكي، التي أقيمت بالرباط، فيما يتخلف مفضل عن المواجهة، منأكمل القراءة »
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