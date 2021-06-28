“آجي تفهم التربية الجنسية” مع د.مبروكي … شنو هي ؟ وما دورها ؟

عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن مفهوم التربية الجنسية يختلف بشكل كبير عن العملية الجنسية الميكانيكية، التي يراد بها كيفية ممارسة الجنس، بل هو أقرب ما يكون إلى التربية العاطفية، القائمة على إكساب الطفل (أو الطفلة)، عبر مراحل عمرية مختلفة، معلومات تخوله التصالح مع ذاته وجسده، ثم محيطه والآخرين بشكل عام.

إن التربية الجنسية للطفل، لا تقل أهمية عن أي جانب من جوانب التربية الأخرى، بل أن التقصير فيها يجعل الطفل يبحث عن أجوبة لتساؤلاته المصنفة في خانة “الطابو” بمجتمعنا، من مصدر آخر غير والديه، والذي قد يعطيها لها محملة بالأخطاء والعادات السيئة والضارة، وهو ما دفعنا لإنجاز سلسلة حلقات توعوية للبالغين، يقدمها الدكتور جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي، بغرض كسر طابوهات الثقافة المغربية حول الجسد، وكشف مختلف مراحل وجوانب التربية الجنسية بشكل مبسط وفعال. مزيد من التفاصيل في الحلقة التالية …

إعداد وتقديم : د. جواد مبروكي

مونتاج : يسرى عويفي