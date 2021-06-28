اتحاد المحامين العرب يدعم الوحدة الترابية للمغرب

أكد اتحاد المحامين العرب دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ورفضه لكل اعتداء على سيادتها، مثمنا المقترح المغربي الجدي والديمقراطي القائم على منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب.

وعبر المكتب الدائم للاتحاد، في بيان ختامي في أعقاب أشغال دورته الأولى لـ2021 التي عقدت بدمشق في 25 و26 يونيو الجاري، عن استغرابه للتعامل غير الإنساني والعنيف والمخالف لكل المواثيق الدولية بقضايا الهجرة والمهجرين المغاربة، سيما ما يتعلق بالقاصرين، مطالبا الحكومة الإسبانية بالاحترام الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وشدد المكتب الدائم على رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب، معتبرا أنه “يعكس اصطفافا أوروبيا غير مبرر مع إسبانيا في تنكر غريب لعلاقات الشراكة الذي تربطه بالمملكة وفي تجاوز خطير لاختصاصاته وتعد على اختصاص الأجهزة الأممية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا الطفل والهجرة”. كما كلف الأمانة العامة بتوجيه رسالة إلى البرلمان الأوروبي بهذا الشأن.

من جهة أخرى، أورد المصدر ذاته تأكيده على “مطالبة الحكومتين المغربية والجزائرية بفتح الحدود البرية بينهما رفعا لمعاناة الشعبين وضمانا لحرية التنقل للأشخاص والبضائع بين البلدين، بما يكفل بعث الروح من جديد في هياكل اتحاد المغرب العربي، كتكتل اقتصادي إقليمي عربي يؤدي لإنعاش اقتصاديات بلدانه، وتحسينا لأوضاعه وشعوبه”.

وثمن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، قرار الملك محمد السادس الذي دعا الحكومات الأوروبية إلى تيسير السبل الإجرائية الكفيلة بتحقيق عودة جميع القاصرين المغاربة بتنسيق مع القنصليات المغربية بأوروبا وفي احترام تام لاتفاقية حقوق الطفل. كما ثمن، في الصدد ذاته، جهود الملك بصفته رئيسا للجنة القدس في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني وصمود المقدسيين، لا سيما عقب العدوان الأخير على غزة والحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع.