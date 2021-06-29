ملف عـــــــدالة
خلاف يسقط عصابة للسرقة
ينطبق المثل المغربي القائل «ماشافوهم ملي تيسرقو، أو شافوهم ملي تيتقاسمو»، على أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بتامنصورت، ضواحي مراكش، بعد أن نشب بينهم خلاف بالشارع العام، حول دراجة نارية متحصلة من عملية سرقة نفذتها العصابة، أوقعهم في يد رجال الدرك. من سوء حظ المتهمين أن دورية للدرك الملكي كانت تجوب شوارع المدينة، فيأكمل القراءة »
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