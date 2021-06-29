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الرياضة

الحجر يربك استعدادات الوداد

منذ 54 ثانية
يواجه تطوان غدا دون معرفة موعد رفع الحظر يلف الغموض مدة الحجر الصحي الذي يخضع له الوداد الرياضي، بعد العودة من جنوب إفريقيا، واكتفى مصدر مسؤول بالتأكيد أن وزارة الصحة فرضت على بعثة الفريق الخضوع لحجر صحي إجباري. وحسب المصدر ذاته، فإن البعثة توجهت مباشرة بعد العودة إلى مطار محمدأكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية
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