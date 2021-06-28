خاص
المدارس الخاصة تشعل المنافسة
عروض تكوين بجامعات الطب والهندسة والتسويق والتجارة ومجالات أخرى أصبحت المدارس والمعاهد الخاصة، من أكثر عروض التكوين تنافسية، إذ أصبحت تغطي تقريبا جميع التخصصات، الموجودة في الكليات والمدارس العمومية، بل إن بعضها تجاوزت جودة التكوين في التعليم العالي العام، بالنظر إلى برمجة التخصصات الجديدة، والأكثر ملاءمة لسوق الشغل، وهوما انتبهتأكمل القراءة »
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