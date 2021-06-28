خاص
التكوين المهني الجامعي … الطريق إلى الشغل
ارتباك الآباء والتلاميذ سببه خلل في منظومة التوجيه التربوي لم يتمكن المغاربة من محو الفكرة التقليدية الخاطئة بأن التكوين المهني مخصص للتلاميذ الذين رسبوا في التعليم العمومي، رغم أن واقع الحال فند هذا التصور، وأكد أن الذين استفادوا من التكوين المهني، تمكنوا من إيجاد فرص عمل، أو أحدثوا مقاولة ذاتيةأكمل القراءة »
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