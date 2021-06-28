الصباح الفني
مليون مشاهدة لأغنية العروسي
فاق عدد مشاهدي أغنية الفنانة المغربية الهولندية هند العروسي، التي تحمل عنوان «كات آند ماوس»، في قناة «يوتوب»، أكثر من مليون مشاهدة. وعبرت العروسي، في حسابها على «أنستغرام»، عن سعادتها بتخطي عتبة مليون مشاهدة لأغنيتها، مشيرة إلى أن «كات آند ماوس» تعتبر محطة جديدة في حياتها. ولقيت الأغنية إعجابا كبيراأكمل القراءة »
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