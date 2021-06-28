خاص
الدراسة في الخارج…”العين بصيرة واليد قصيرة”
تلاميذ وآباء حائرون في كيفية الولوج إلى مدارس ومعاهد عليا بسبب عائق التمويل «سبعة أيام ديال الباكور سالات»، مثل ينطبق على فرحة التتويج بالباكلوريا التي لا تتجاوز أسبوعا بالكاد، فبعد التهاني والتبريكات يجد التلميذ المتوج نفسه حائرا للإجابة عن سؤال صعب ومؤرق “ماذا بعد الحصول على شهادة الباك» وكيف السبيلأكمل القراءة »
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