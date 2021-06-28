الصباح السياسي
الاستقلال أمام الامتحان
فتح أبوابه لأسماء تطاردها شبهة فساد وطرد أبناء الدار ارتفعت أصوات استقلالية وازنة، محتجة على طريقة تدبير ملف التزكيات الانتخابية، من قبل قيادة الحزب، موجهة إنذارا إلى نزار بركة، الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، احتجاجا على ما وصفته بـ “مخالفات ضد قانون الأحزاب وروح النظامينأكمل القراءة »
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