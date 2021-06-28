حوادث
سقوط شرطي مزور بالبيضاء
أحالت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أمس (الأحد)، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية شرطيا مزورا، اعتقل في حالة تلبس، بمحاولة ابتزاز شابين كانا على مثن دراجة نارية وسرقة هاتفيهما ومبالغ مالية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن النيابة العامة أمرت بإيداع المتهم، متزوج وأب لطفلين، سجن عكاشة ومتابعته بتهمة انتحال صفة ينظمها القانونأكمل القراءة »
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