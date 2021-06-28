الصباح الفني
فيروز تظهر من جديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للمطربة فيروز نشرتها الخميس الماضي، ابنتها ريما عاصي رحباني على صفحتها على موقع “فيسبوك”. وتظهر فيها المطربة اللبنانية الأشهر بجانب ابنتها ريما، مديرة أعمال المطربة اللبنانية وابنتها الوحيدة، والتي غنت لها فيروز في طفولتها أغنيتها الشهيرة (يلا تنام ريما). وفاجأت ريم عاصي الرحباني،أكمل القراءة »
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