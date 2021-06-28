مقالات الرأي
هذه أسباب أزمة الثقة بين المواطن والسياسة
الأحزاب تحولت إلى آلات انتخابية لا تقوم بتأطير المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية الدكتور خالد الشرقاوي السموني* رغم جودة القوانين الانتخابية وإرادة الدولة في ضمان حرية ونزاهة الانتخاب، فإن ذلك لن يعطي مدلولا ديمقراطيا للانتخابات المقبلة إذا لم تكن هناك نسبة معقولة من المشاركة فيها من قبل المواطناتأكمل القراءة »
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