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خاص

تنافس شديد على مؤسسات الاستقطاب المحدود

منذ دقيقة واحدة
عددها خمس منها كليات الطب ومدارس التجارة والعلوم التطبيقية ومدرسة الفنون والمهن تولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اهتماما خاصا لمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، نظرا أولا لمركزية هذه المؤسسات في التكوين الجامعي، وثانيا، للشروط المطلوب توفرها في حاملي شهادة الباكالوريا من أجل الالتحاق بها، عكسأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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