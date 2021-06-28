الصباح السياسي
انتخابات 2021… حرب التزكيات
أعيان الانتخابات وأصحاب “الشكارة” يلهبون سوق الانتقالات بين الأحزاب أشعلت التزكيات حروبا داخل مختلف الأحزاب السياسية، بسبب التنافس بين الأعيان وأصحاب “الشكارة”، الذين يسعون إلى الوصول لقبة البرلمان، لتحصين مواقعهم، والدفاع عن مصالحهم الخاصة. ولأن الحصول على التزكية بات أمرا ضروريا لولوج حلبة السباق، فقد تحولت إلى سوق مفتوحة لمنأكمل القراءة »
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