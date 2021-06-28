الرياضة
شركات الأندية تصطدم بعائق جديد
الجامعة والضمان الاجتماعي لم يحسما في نظام خاص والدعم العمومي يفرض دفتر تحملات يهدد الحسم في مجموعة من الإجراءات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاق العمل بالشركات الرياضية، المحدد في فاتح يوليوز المقبل، والدعم العمومي المخصص للأندية. واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن جامعة الكرة والصندوقأكمل القراءة »
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