وطنية
الحكومة تحقق في استغلال الأطفال
فتحت الحكومة تحقيقا، بتنسيق مع النيابة العامة، لملاحقة الشبكات التي تستغل الأطفال في التسول والدعارة والشعوذة لاستخراج الكنوز، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”، مضيفة أنها ستتابع كل من يرعى مثل هذه الأعمال التي تمس بحقوق هذه الفئة. وأفادت المصادر أن الحكومة عازمة على مكافحة استغلال الأطفال في التسول، وهو ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا