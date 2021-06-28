وطنية
هيآت الأطباء متوجسة من “قانون الأجانب”
طلبت التريث قبل الحسم مع توفير ضمانات ممارسة طبية لفائدة المريض دق التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ناقوس الخطر، إذ طالب ممثلوه في ندوة صحافية بالبيضاء ضرورة الإسراع بوقف النزيف البشري، وعدم التسرع في الاستعانةأكمل القراءة »
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