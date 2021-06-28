حوادث
تأجيل ملف رئيس مجلس سيدي بنور
تنظر المحكمة الإدارية بالبيضاء، اليوم (الاثنين) في ملف رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، أرجأت النظر فيه الأسبوع الماضي، لإمهال للدفاع من أجل وضع جواب الرئيس الموقوف أمامها قبل النطق بالحكم وإسدال الستار عن هذه القضية، التي شغلت بال الرأي العام بإقليم سيدي بنور. وأمرت وزارة الداخلية، بإيقاف رئيس المجلس الجماعيأكمل القراءة »
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