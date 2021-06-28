الأولى
وفاة عدل تربك مافيا العقار بالبيضاء
ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية في الأيام القليلة المقبلة، ملفا للسطو على عقار مساحته سبعة هكتارات ونصف هكتار، قيمته الحقيقية تساوي ستة ملايير، متورط فيه مالك فندق مصنف يوجد في أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية، وشهود زور، بينما متهم مازال في حالة فرار. وبعثرت مستجدات، أوراق القضية، إذ أن العقل المدبرأكمل القراءة »
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