الرياضة
هيمما مدربا لإناث خنيفرة
تعاقد شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية مع المدرب كمال هيمما، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم، خلفا لحميد شيشاو، الموقوف مدى الحياة من قبل لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة. وسبق لهيمما تدريب رجاء يعقوب المنصور لثلاثة مواسم، ثم انتقل للاشتغال خمس عشرة سنة بالإمارات، حيث أشرف على تدريب الفئات العمرية لكل من الوحدةأكمل القراءة »
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