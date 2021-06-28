الصباح السياسي
الاتحاد الاشتراكي يضع مسطرة معقدة للترشيح
المكتب السياسي يحسم في الخلافات والتوافق شمل 60 في المائة من الدوائر اختار حزب الحركة الشعبية آلية لجنة الترشيحات للحسم في لوائح مرشحيه للانتخابات المقبلة، لوضع حد لكل الاتهامات بترشيح المقربين والوافدين على الحزب، ليسند مهمة دراسة ملفات الترشيح إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يضع المرشحون ملفاتهم لدى الأمانةأكمل القراءة »
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