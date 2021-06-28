الصباح الفني
صورة تعيد خير وفاضيلي إلى الماضي الجميل
تقاسمت الممثلة فاطمة خير مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة جمعتها بالفكاهية حنان فاضيلي، قالت إنها التقطت لهما خلال فعاليات إحدى دورات المهرجان الوطني للسينما بطنجة. وأوضحت خير، أنها سعيدة بالصورة التي أرسلتها لها فاضيلي، سيما أنها أعادتها إلى الزمن الجميل، وإلى سنوات تقاسمت فيها مع فاضيلي أشياء كثيرة.أكمل القراءة »
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