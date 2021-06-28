الرياضة
محترفون مهددون بفقدان مكانهم
وحيد غير راض عن أدائهم بعد مباراتي غانا وبوركينافاسو علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، يتجه إلى إبعاد بعض المحترفين، غير المنضبطين، من المشاركة في التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وكشفت مصادر مطلعة، أن خاليلوزيتش لم يكن راضيا عن أداء بعض المحترفين في مباراتي غاناأكمل القراءة »
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