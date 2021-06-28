الرياضة
منخرطو “الكاك” ينقلبون على الرئيس
الخزينة العامة تفرج عن 150 مليونا والفريق يصرف راتبي شهرين لمدربي الفئات الصغرى تمرد منخرطو النادي القنيطري على رئيسهم علي الرماش قبل المباراة، التي جمعت النادي القنيطري بوداد فاس، الجمعة الماضي، بالملعب البلدي، لحساب الدورة 28 من منافسات البطولة. وكشفت مصادر مطلعة أن الرماش تعرض لانتقادات شديدة اللهجة، من قبلأكمل القراءة »
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