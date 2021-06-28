حوادث
4 سنـوات لباتـر أصبع والده
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، مؤاخذة معتد على والده بواسطة سكين، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح والعنف في حق أحد الأصول، والسكر العلني. وجاء إيقافه إثر توصل المصالح الأمنية بسيدي بنور، بإشعار من قاعة المواصلات بضرورة التوجهأكمل القراءة »
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