الصباح السياسي
مساطـر ترشيـح صوريـة
لزرق قال إن قيادات حولت قيما دستورية إلى ربح شخصي بترسيخ منطق ״العائلوقراطية״ في التزكيات اعتبر رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة) أن ممارسات الأحزاب في مرحلة توزيع رخص الترشح للانتخابات المقبلة أظهرت أن هناك قيادات غرقت في مستنقع الريع السياسي بتحويل قيم دستورية إلى ربح شخصيأكمل القراءة »
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