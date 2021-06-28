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الداخلية تحاصر تحركات رجالها
منعتهم من الاقتراب من المرشحين وحضور المناسبات وكافأت العديد منهم بترقية مفاجئة عقد كبار رجال الإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والعمالات، أخيرا، سلسلة اجتماعات، تحت شعار “الحياد”، مع رجال وأعوان السلطة، استعدادا للمعارك الانتخابية المقبلة. وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أبدت مبكرا تشددا في الضربأكمل القراءة »
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