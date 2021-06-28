الصباح الفني
الدكالي: العيطة قاعدة الفن الشعبي
استعدت بعض العيوط القديمة في الألبوم الجديد الذي تحضر له، حدثنا عن هذه التجربة؟ يتعلق الأمر بعيطة “اللي بغا حبيبو” في صيغتها المرساوية أو البيضاوية كما يسميها أهل الفن الشعبي، وكما هو معلوم فإن هذه العيطة التي تعد من أمهات العيوط لها صيغتان، الثانية منها حصباوية تنتمي إلى منطقة عبدةأكمل القراءة »
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