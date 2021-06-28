مقالات الرأي
ارتباك إسباني في أزمة المغرب
جميع محاولات التصعيد والتمادي في شد الحبل فشلت بعد موقف المغرب الصارم رشيد لزرق* تعيش الحكومة الإسبانية ارتباكا حقيقيا في التعاطي مع أزمتها مع المغرب، بعدما لم تنفع محاولات التصعيد والتمادي في شد الحبل عقب موقف المغرب الصارم. وهي تحاول الآن فتح الجسور وإعرابها عن انفتاحها على التفاوض معأكمل القراءة »
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