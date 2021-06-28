حوادث
تفكيك شبكة لترويج” القرقوبي”
تمكنت الشرطة القضائية بالجديدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس الماضي، من إيقاف ثلاثة متهمين من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و34، على خلفية الاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المتهمين بمحطة الأداءأكمل القراءة »
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