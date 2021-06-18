خاص
״مـولات״ مراكـش… فضـاءات جـذب
تضم مراكش عددا من مراكز التسوق العصرية والتقليدية, منها ما يبيع كل ما تحتاجه الأسرة والمنزل العصري، ومنها ما يتخصص في بيع سلعة بعينها كالمصنوعات الجلدية الراقية والمجوهرات والحلي الأنيقة ومستحضرات التجميل، ولكن سنركز في السطور التالية على «مولات» مراكش الراقية التي تُعد من معالم السياحة في المدينة الحمراء. إعداد:أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا