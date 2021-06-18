حوادث
الحبس لمروج أقراص مهلوسة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة متهم في عقده الثاني، عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنحة ترويج المخدرات. وجاء إيقاف المروج من قبل فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، قرب مسكنه وهو بصددأكمل القراءة »
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