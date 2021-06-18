الصباح الفني
تسكت والإطلالات المتجددة
اكتفت المغنية ابتسام تسكت، خلال الفترة الأخيرة، بالتقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، اطلالاتها المختلفة في كل مرة، عوض الحديث عن أعمالها الجديدة. وفاجأت تسكت متابعيها، ونشرت صورة جديدة ظهرت فيها بـ”لوك” جديد، أرفقتها بتعليق جاء فيه “تحدث إلى نفسك كما لو كنت تتحدث مع شخص تحبه”. واختيرت تسكتأكمل القراءة »
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